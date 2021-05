Amici finale, il vincitore 2021 è Giulia Stabile: trionfa contro il fidanzato Sangiovanni

Giorgia Peretti 16 maggio 2021 a

a

a

Un finale scoppiettante ma che tutto sommato non rivela alcuna sorpresa per il pubblico del talent show di canale 5. Giulia Stabile vince la ventesima edizione di Amici 20. La finale trasmessa in diretta sabato 15 maggio, ha mosso numerose polemiche circa le modalità di televoto ma alla fine il verdetto tanto atteso è arrivato. La ballerina romana, classe 20002, si aggiudica la vittoria nella finalissima rubando il podio al fidanzato Sangiovanni posizionatosi secondo.

Un duello molto discusso quello della giovane coppia formata proprio nel corso del programma, ma che alla fine ha accontentato la maggior parte del pubblico. Tutto come previsto dalle ipotesi che aleggiavano nei social, Giulia si aggiudica la categoria ballo e soffia la vittoria a Sangiovanni che invece fa incetta di premi. Il Premio delle Radio è stato vinto proprio da lui con la canzone "Malibu". Anche il Premio Siae – per il valore di 20 mila euro – consegnato da Giovanni Caccamo in rappresentanza di Siae va a Sangiovanni con la seguente motivazione: “Per la sua capacità di tradurre concetti profondi e talvolta complessi in modo semplice, universale e contemporaneo. Per la sua curiosità e freschezza. Per l’intelligenza creativa. Auguro a Sangiovanni di custodire sempre nella sua anima umiltà e autenticità, ingredienti fondamentali per un cantautore in evoluzione”.

Dal tuca tuca al bacio: Arisa-Zerbi, il gran finale è spintissimo

Il premio Tim invece è vinto da Giulia, anche questo senza troppe sorprese visto le preferenze registrate durante il corso di ogni puntata. A passare il testimone alla danzatrice trionfatrice di Amici 2021 è stata Gaia, vincitrice della passata edizione e superospite della puntata che ha eseguito il suo nuovo singolo “Boca”. “Che è successo Maria?” ha esclamato la ballerina nel momento in cui ha preso la coppa.

Fenomeno Giulia. La ballerina di Amici fa ridere anche la Toffanin

La conduttrice la invita ad alzare la coppa ma Giulia risponde così: “è troppo pensate non ce la faccio”. La sua risata è stata il fil rouge di questa edizione, il tratto distintivo che l’ha condotta fino alla vittoria del programma. “Hai vinto come persona, oltre che come ballerina”, le ha detto Elena D’Amario quando le ha consegnato il premio Tim. Una frase che sembra racchiudere bene l’essenza di Giulia, entrata nel cuore di tutto il pubblico di Amici. Infine, la ventesima edizione di Amici si conclude con un cin- cin tra le coppe dei due fidanzati. La giovane ballerina torna a portare il trofeo alla categoria danza, un successo che mancava dalla 16esima edizione.

Arisa e Stash, il gesto prima del duetto ad Amici: costretta a farlo così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.