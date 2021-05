Verissimo, fenomeno Giulia Stabile. Fa ridere anche Silvia Toffanin

Giorgia Peretti 15 maggio 2021 a

A poche ore dalla finale di "Amici 20", Giulia Stabile parla della sua esperienza della scuola di canale 5 a Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin dedica ampio spazio alle parole dei cinque finalisti in corsa per la vittoria del programma, fissata per sabato 15 maggio. La ballerina ripercorre la sua evoluzione personale e professionale nel corso del talent di Maria De Filippi: “In realtà ho iniziato ad accettarmi tantissimo con Amici, continua ad esserci qualche insicurezza ma credo che sia normale, che sia così per tutti. Dal punto di vista dell’aspetto già il fatto che riesco a guardarmi allo specchio senza trucco per me è una cosa positiva, visto che prima non avevo neanche il coraggio. Poi c’è il mio fidanzato Sangiovanni che mi fa molto complimenti e mi rende sicura”, ha spiegato.

La ballerina nel corso del programma ha esorcizzato tutte le sue paure e incertezze date da un passato burrascoso. La Stabile ha subito episodi di bullismo durante il periodo scolastico, in molti la prendevano in giro per il suo aspetto fisico anche i professori non condividevano il sogno di Giulia, i quali la invitavano a dedicare più tempo nelle relazioni con i compagni di classe. Ad averla segnata sembra un episodio in particolare: una ragazza le avrebbe detto testualmente: prima di ridere, sistemati i denti”. Poche parole che hanno colpito Giulia, che durante un day time, racconta di aver immediatamente chiesto ai genitori di farle mettere l’apparecchio.

Ma grazie all’esperienza nella scuola di Maria De Filippi la ballerina appena diciottenne sembra aver acquisito una nuova sicurezza trovando anche il coraggio di dare il suo primo bacio a Sangiovanni con il quale è scoccato l’amore: “Lui è diverso. È differente da tutti e questo è quello che conta”, precisa la ballerina che ha comunque instaurato un rapporto speciale con tutti i suoi compagni in gara: “Mi trovo bene con tutti, mi vogliono bene e cerchiamo di risolvere le incomprensioni quando si presentano”. Immancabile il primo bilancio a poche ore dalla finale: "Mi mancherà potermi esibire davanti a un pubblico sapendo che gli occhi delle persone in quel momento sono su di me e posso rendere felice qualcuno. Per una ballerina non è una cosa che succede così spesso…”.

A condividere la gioia di Giulia per essere arrivata in finale è Sangiovanni, il cantante non ha mai fatto mistero sul suo innamoramento: “So quanto ha lavorato per raggiungere il suo obiettivo e so quanto è importante il messaggio che vuole mandare, mi sono commosso”.

