Amici, "sputa prima del duetto". Il gesto di Arisa e la reazione di Stash

Giorgia Peretti 16 maggio 2021 a

La finale della ventesima edizione di Amici, in diretta sabato 15 maggio, regala grandi emozioni. Una tra tutte è il duetto tra Arisa e Stash sulle note de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. La gara che vede protagonisti Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Alessandro e Giulia si interrompe per regalare un momento di poesia cantato proprio dal giudice e la maestra della scuola di canale 5. L’anima soul di Stash si intreccia con la voce profonda della cantante per un’esibizione di altissimo livello nella finale di Amici.

Tutto pronto si abbassano le luci, entra il pianista e i due si accingono ad indossare gli earmonitor. Ma poco prima di iniziare, il momento che voleva essere poetico, viene interrotto da un gestaccio di Arisa. La cantante sembrava intenta a masticare una gomma che però le avrebbe creato dei problemi durante l’esibizione, dunque con una certa nonchalance si avvicina la mano alla bocca e sputa il contenuto. Un gesto non troppo elegante che viene prontamente ripreso dagli utenti sui social che commentano così: “MA ARISA CHE SPUTA FACENDO FINTA DI NIENTE MOMENTO PIÙ ALTO DELLA SERATA” scrive qualcuno. “Tranquilla Arisa nessuno ti ha visto buttare la gomma” commenta qualcun altro. “ARISA CHE SPUTA LA GOMMA IN MANO IN DIRETTA È IL MIO IDOLO” digita ironizzando un utente.

Insomma, una cosa è certa Arisa non smette di far parlare di sé anche lontano dalle gag con Rudy Zerbi. Il mistero della gomma si infittisce, dopo essersi ritrovata nel pugno della cantante lucana sparisce magicamente. Qualcuno pensa sia passata nella tasca del pantalone qualcun altro ipotizza che Arisa l’abbia attaccata sotto il pianoforte del maestro che stava suonando. Comunque, al termine dell’esibizione tutti si sono alzati in piedi. “Spero che questo sia un bell’augurio per tutti quanti”, ha detto Arisa rivolgendosi ai presenti e ai telespettatori.

