Isola dei Famosi, "alza quel c**o". Ignazio Moser contro Matteo Diamante, litigata esplosiva per il cibo

All’isola dei Famosi 2021, l’ultimo arrivato, Ignazio Moser, è già ai ferri corti con Matteo Diamante: “Non fare la vittima”. Cibo, cibo e ancora cibo. Al 60esimo giorno in Honduras i naufraghi assolutamente incapaci di pescare si contendono i lumaconi di mare. Tutto è partito da Isolde Kostner che ha chiesto chi intendeva mangiare le lumache a cena e Matteo ha risposto: “Io pensavo di mangiarmeli a metà pomeriggio, non credo che arriveranno a stasera. E penso che chi li ha presi insieme a me, ha diritto a mangiarne di più e poi li divido”.

Andrea Cerioli, uno dei pochi a dire le cose in faccia, ha sottolineato: “Non è un bell’atteggiamento, si divide in parti uguali. Predichi bene e razzoli male, prendi le tue cose e te le fai nell’arco della giornata quando pare a te”. Matteo ha negato e Ignazio Moser è esploso: “Non cominciamo con il perbenismo, il vittimismo. Dici che sei l’ultimo a mangiare? Allora se vogliamo dirla tutta, lo fai perché vuoi raschiare la padella! E’ inutile che fai il supereroe se poi le cose le fai per te!”.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rincarato la dose in confessionale: “Mi infastidisce, qui tutti abbiamo fame, Matteo invece ha sempre il mood di arraffare il cibo ovunque può, va a prendere i lumaconi e sembra che torni con la ricompensa per il popolo affamato e poi decide lui con chi dividerli, e a che ora mangiarli”. A sua volta Matteo ha osservato che Ignazio è bravo solo a sradicare tronchi ma non a procurare da mangiare: “Adesso vado su e prendo un po’ di legnetti, non ho bisogno di lui. Qui tutti parlano, ma nessuno va a pescare. Di cosa stiamo parlando?! Alzate quel c**o e andate a prendere da mangiare!”.

