Caso Isoardi, "perché Elisa torna...". Il retroscena sull'Isola dei Famosi dopo l'incidente all'occhio

L’infortunio all’occhio di Elisa Isoardi non sarebbe stato grave, ma sarebbe stato il “casus belli” per lasciare l’Isola dei Famosi 2021 e tornare in Italia in attesa di condurre un programma sulle reti Mediaset.

Elisa Isoardi, la vera star della quindicesima edizione dell’Isola condotta da Ilary Blasi, si è ritirata al giro di boa (un mese) per un infortunio. Mentre cucinava, un lapillo di cenere alzato dal vento l’ha colpito sulla sclera all’occhio destro. Nonostante le rassicurazioni di Miryea che non vedeva nulla di strano, la Isoardi è stata sottoposta a degli accertamenti e si è presentata in puntata con una benda sull’occhio destro. Sembrava decisa a continuare, ma poco dopo ha annunciato il ritiro per controlli non effettuabili in Honduras. Per quanto l’incidente sia stato reale e ripreso dalle telecamere, non sembrava così serio da provocare l’abbandono al surviving game, da qui il sospetto che la conduttrice piemontese abbia preso la palla al balzo per mettere fine all’avventura (in apparenza) prima del previsto. Perché? Per motivi contrattuali.

Secondo un retroscena del sito “Dagospia”, infatti, la Isoardi avrebbe lasciato perché aveva firmato per 8 puntate: “Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ha firmato per otto puntate (guarda caso quella dell’avvenuto ritiro, nda).

La Isoardi è tornata in Italia. La benda sull'occhio, il post dopo l'infortunio

Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”.

Un’indiscrezione plausibile visto che l’Isola le è servita per passare da volto storico della Rai a volto familiare per il pubblico di Mediaset. E la Isoardi ne ha tratto un altro grande vantaggio: ha evitato di rovinarsi l’immagine rimanendo invischiata in umilianti baruffe con gli altri naufraghi per la fame e la capanna. A confermare questa ipotesi ci sarebbe un altro particolare non sfuggito ai telespettatori: ha avuto più sorprese familiari, spazio e considerazione Elisa Isoardi in un mese che tutti gli altri naufraghi messi insieme. Per distacco.

Questa settimana la bella conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi”: “E’ stata durissima. Sì ho fatto il mio percorso all’Isola liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose”.

Cosa c’è nel suo futuro? Le ipotesi sono 3: potrebbe prendere il posto di Federica Panicucci a “Mattino 5”, trovare collocazione nel nuovo format “Mattino 5 weekend” oppure sostituire Barbara D’Urso alla domenica pomeriggio.

