Denise Pipitone, lo scoop da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5: "Qual è il vero nome di Olesya"

A "Pomeriggio 5", nuove indiscrezioni su Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo mentre giocava davanti alla casa dei nonni. E il conduttore russo pubblica sui social un messaggio ambiguo: "Come si chiama? Denise, Lidia o Angela?".

Durante la puntata di martedì 6 aprile, Barbara D'Urso ha tenuto aperto un canale con l'inviato in Russia e con una inviata in Sicilia e in diretta ha scoperto che sarebbero state registrate due puntate diverse del programma "Lasciateli parlare" sul primo canale, dove Olesya Rostova è andata a cercare la mamma raccontando di essere stata rapita dai nomadi quando aveva 4 anni e di essere poi finita in orfanotrofio. La doppia registrazione è apparsa anomala perché Giacomo Frazzitta, l'avvocato di Piera Maggio, mamma di Denise, aveva accettato un solo collegamento previa esibizione del gruppo sanguigno della ragazza e del test del DNA. Dunque, a quale puntata prenderà parte l'avvocato Frazzitta e soprattutto perché registrarne due? Di fronte a questo tentativo di spettacolarizzazione e a una altrettanto probabile quanto dolorosa messinscena della TV russa, il legale ha bloccato la sua partecipazione. Poco fa però ha ricevuto una email dall'avvocato di Olesya in cui si ribadiva la volontà di collaborare e di fornire i risultati degli esami. Un'apertura che ha convinto Frazzitta a prendere parte alla trasmissione. Sempre a "Pomeriggio 5", Barbara D'Urso aveva dato conto di un messaggio del conduttore della trasmissione dopo un selfie con Olesya: "Ha appena scritto questo messaggio: qual è il vero nome? Angela, Lidia o Denise? Attenzione. Angela, Lidia o Denise?".

Caso Denise Pipitone: queste foto dimostrerebbero la registrazione di tre diverse puntate con la presenza di Olesya. In quale verrà svelato il risultato? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/zmFreInhVG — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 6, 2021

