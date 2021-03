Live non è la D'Urso saluta la prima serata. La battuta choc di Barbara sorprende tutti

29 marzo 2021 a

Live non è la D'Urso saluta la prima serata. Domenica 28 marzo, infatti, è andata in scena per l'ultima volta in serale. Ma la D'Urso non si dà per vinta e durante la puntata finale manda una frecciatina a tutti, haters compresi.

Barbara D'Urso, infatti, ha detto: "In prima serata ci vediamo in autunno. Domenica prossima in diretta con quattro, cinque ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre". Insomma come dire io non mi arrendo. Da domenica prossima, dunque, la D'Urso andrà in onda dalle 15 e sfiderà la "Domenica In" di Mara Venier e poi "Da Noi...A ruota libera" con Francesca Fialdini. Ma il vero obiettivo della D'Urso è quello di tornare in prima serata in autunno. Per questo, però, bisognerà aspettare l'ufficialità del prossimo palinsesto Mediaset.

