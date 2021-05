I Soliti Ignoti, siparietto tra Sinisa Mihajlovic e un tifoso della Roma in studio: "Nessuno è perfetto!

02 maggio 2021 a

a

a

Sinisa Mihajlovic scherza e lancia importanti messaggi nell’ospitata a I Soliti Ignoti, quiz show di Rai1 condotto da Amadeus. L’allenatore del Bologna ha partecipato al programma in qualità di concorrente vip e ha parlato della malattia che lo ha colpito in passato: “È fondamentale la prevenzione, io mi controllo sempre, perché la leucemia è una malattia che oggi non ce l’hai, domani non si sa. Quando mi hanno diagnosticato la malattia ero più morto che vivo, però avevo fatto una promessa e l’ho mantenuta. Anche perché quella immagine non era di debolezza, ma di forza. Vedi un uomo che non ha vergogna di mostrarsi come è. Le malattie si possono combattere in molti modi, l’importante è non perdere mai la voglia di vivere. Poi ti devi affidare ai dottori bravi. Se mi fosse successo vent’anni fa io oggi vi avreste visto dall’alto… Dall’Inferno, non credo dal Paradiso”.

Il dramma di Rajae Bezzaz, il racconto choc dell'inviata di Striscia a Verissimo

L’ex calciatore alla fine non è riuscito a vincere nulla dopo aver commesso due errori. “Ci sono rimasto male…", le parole del tecnico serbo, che avrebbe devoluto la somma in beneficenza. Durante la puntata Mihajlovic ha parlato anche della sua autobiografia ‘La partita della vita’: “Mi sono messo a nudo, da un’infanzia difficile, alle due guerre, poi alle malattie, al calcio giocato e allenato... C’è un po’ di tutto”.

"A letto non lo faceva". Pio e Amedeo incastrano Eros: senza freni sulla Hunziker

Nel corso della puntata c’è stato anche spazio per un po’ di ironia e per un siparietto tra l’allenatore e uno degli ignoti. Amadeus ha chiesto al signore presente in studio di quale squadra fosse tifoso e la risposta “Roma” ha scatenato Mihajlovic: "Vabbè, nessuno è perfetto dai”. Il passato laziale è uscito fuori durante l'ospitata in Rai.

Basta bugie: la Nasti dà ragione ai gossip e conferma che con Zaniolo è finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.