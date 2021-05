Felicissima sera, "a letto non lo faceva" Eros Ramazzotti incastrato da Pio e Amedeo, senza freni su Michelle Hunziker

Giada Oricchio 01 maggio 2021 a

“A letto non lo faceva”. Battuta irriverente di Eros Ramazzotti sull'ex moglie Michelle Hunziker, oggi signora Trussardi. Poi il nobile gesto. Eros Ramazzotti è stato una delle guest star dell’ultima puntata di “Felicissima Sera”, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5, venerdì 30 aprile. I due attori comici lo hanno stuzzicato a lungo su Michelle Hunziker e il suo celeberrimo lato B in mostra nella pubblicità del marchio Roberta. “Non sai che facevo io, guarda ho i calli” ha detto Amedeo con la consueta ironia sfacciata e Eros: “Sì bello, anche adesso è in forma, mi sembra che stia bene”.

Pio ha continuato a metterlo in imbarazzo: “Ti devo fare una domanda su Michelle Hunziker”,“Perché finora cosa hai fatto?!” ha detto il cantante e il comico foggiano: “E’ una cosa che si chiede tutta Italia: ma perché Michelle ride sempre? Sempre!”. Ramazzotti ha risposto: “Mi stai mettendo in difficoltà, non lo so perché non lo chiedi a lei” e poi lo scivolone: “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva”.

Tornando seri, Pio e Amedeo hanno rivelato: "Eros non voleva che lo dicessimo, ma invece è giusto farlo: ha devoluto l’intero cachet di stasera ai lavoratori dello spettacolo. Un gran gesto di solidarietà" e Ramazzotti: "E' una goccia in mezzo al mare, ma teniamo duro, stiamo tornando".

