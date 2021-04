Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, la rottura del fidanzamento è definitiva: la confessione è social

28 aprile 2021 a

Il castello di bugie tenuto in piedi da Chiara Nasti è definitivamente crollato. L’influencer ha confermato pubblicamente di non essere più fidanzata con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma alle prese con la fase finale della riabilitazione dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio, un infortunio subito con la maglia dell’Italia nel settembre del 2020. “Ho provato - confessa la Nasti in una storia Instagram - a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a 'salvaguardare la mia persona' e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona, perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Peace&love”.

Amore al capolinea per Zaniolo e la Nasti. Scomparse tutte le foto di coppia

La Nasti aveva provato a smentire ciò che era sembrato chiaro fin dal momento in cui entrambi avevano rimosso le foto di coppia dagli account Instagram e avevano smesso di seguirsi sui profili social. “Non sto passando un bellissimo periodo. Né io né il mio ragazzo abbiamo rilasciato delle dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme. Io vi chiedo - ha detto in un video sfogo di qualche giorno fa - di andare cauti con le parole. Sia io che lui siamo arrivati a un punto dove certe cose iniziano a pesare. Ora certe cose non le prendo più con una certa leggerezza. Certa gente si va a immischiare in argomenti troppo delicati e privati, per questo motivo ho deciso di concentrarmi su me stessa. La nostra relazione c'è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l'appoggio in tutte le sue scelte. Vi chiedo di non giudicare, quello che dite è veramente tanto forte. Vi prego di capire il momento. Per fortuna - aveva concluso la Nasti - da entrambe le parti ci sono persone che ci stanno accanto e che non ci hanno mai fatto abbattere”.

Nasti e Zaniolo, è ancora amore. Duro sfogo contro i gossip: "Vi prego di capire il momento"

Giusto ieri la Nasti aveva lanciato un messaggio criptico sullo stato della relazione con il calciatore giallorosso nel rispondere alle domande dei suoi fan: “Se mi è passata la tristezza? Sì vi ringrazio da morire mi sono arrivati i messaggi stupendi e vi ringrazio molto per questo! Sto molto molto molto meglio sono serena ora! Grazie! Se mi pesa stare sotto i riflettori? Sì anche perché tutte le cose che ho reso pubbliche sono state fatte per precedere i giornali. Quindi mi sono trovata sempre costretta a non far pensare male di me. Però sì, mi trovo sempre in difficoltà soprattutto quand'ho momenti no, sembra quasi che devo rendere conto. E io ho 23 anni, ho il mondo in mano. Sotto questo punto di vista vorrei sentirmi più libera, però alla fine faccio sempre ciò che mi pare quindi sti ca**i”. Ed ora, dopo qualche giorno di tira e molla, è arrivata la parola fine definitiva sul rapporto tra la Nasti e Zaniolo.

