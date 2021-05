Domenica In: Ambra Angiolini e la frase imbarazzante su Renga, la verità sul gossip. Poi è festa con Mara Venier

02 maggio 2021 a

Gli sguardi imbarazzati, le gaffe e i sorrisi di Ambra Angiolini e Francesco Renga al concertone del primo maggio avevano insospettito tanti fan: ma allora con Massimiliano Allegri è finita davvero? La conduttrice lanciata tra le star da Non è la Rai a risposto alle domanda ospite di Mara Venier a Domenica In in una puntata al fulmicotone che la sintonia tra la signora della domenica e Ambra ha trasformato a tratti a una festa.

Ma allora c'è crisi tra Ambra e Max? "Non è vero", risponde la presentatrice del Concertone del Primo maggio. Le due hanno parlato di ex. "Jerry Calà è per me un fratello, non c'è più l'amore di tanti anni fa, ma è subentrato un amore fraterno importante", ha detto Zia Mara parlando dell'attore con il quale si era sposata nel 1984 e separata qualche anno dopo. E sullo stesso piano Ambra ha parlato di Renga: "Per te è un fratello, per me Francesco è un figlio. Ogni tanto lo sgrido anche. Lui si fa sgridare" dice. "Quelli non partoriti non hanno diritto di ribellarsi", aggiunge la Angiolini.

Poco prima il botta e risposta: “Dicono che ti sei lasciata con Allegri". “Aah! Ma dillo Mara, altrimenti sembra che non dici mai niente”. “No perché ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…”, dice Mara e scatta il ballo a sorpresa: “Ma no, sono solo stanca! Allora che vuoi fare? Ballare con me?“.

Ambra si alza dalla sua sedia e scatta il carnevale, con le due a ballare sulle note di Musica leggerissima coinvolgendo cameramen e personale dello studio.

