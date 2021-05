Renga e Ambra Angiolini beccati in diretta al Concertone. Con Allegri è finita?

02 maggio 2021 a

a

a

Galeotto e rivelatore fu il cambio di inquadratura. Già perché se sul palco del concertone del Primo Maggio c'è Francesco Renga la compresenza della conduttrice Ambra Angiolini, sua storica ex ora legata a Massimiliano Allegri, tutti gli indizi sono buoni per il pubblico dei social. E così spunta il sospetto: tra Ambra e Max è finita?

Fedez nuovo idolo di Pd e M5S: Di Maio e Letta a valanga contro la Rai

Il cantante vincitore a Sanremo con Angelo si è esibito sul palco con il brano Il mio giorno più bello nel mondo che Renga ha dedicato proprio ad Ambra, madre dei suoi due figli e legata a lui per anni. La relazione era finita in modo doloroso e tormentato ma i due sarebbero ora in ottimi rapporti. Non solo, si sarebbero anche riavvicinati per il bene dei figli proprio durante il periodo del lockdown ma per molti osservatori delle cronache rosa e del gossip ci sarebbe anche altro.

Fedez nuovo idolo di Pd e M5S: Di Maio e Letta a valanga contro la Rai

A tradire Renga sul palco del concerto che con la guerra tra Fedez e la Rai è tornato ai fasti polemici di un tempo, infatti, sarebbe stata l'emozione. Il cantante mentre eseguiva il suo pezzo ha indicato proprio Ambra nel passaggio, particolarmente significativo, "I miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te". Una mossa che ha mandato in confusione lo stesso Renga che in seguito ha sbagliato le parole del brano sciogliendosi poi in una risata di imbarazzo. Neanche a dirlo, la regia ha colto la palla al balzo e le telecamere sono subito andate a caccia di una reazione della ex che in quel momento era dietro le quinte beccandola in un sorriso.

"Devo essere libero di dire il ca**o che voglio". E così Fedez oscura i lavoratori

Per i social è stata una sorta di sentenza: cosa c'è dietro? E la relazione tra Ambra Angiolini e Max Allegri a che punto è? C'è qualche crepa, come sostengono coloro che insinuano che i due sono a un passo dall'addio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.