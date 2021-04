Verissimo, tra Martina Miliddi e Aka7even "è finita". Dopo Amici è scoppiato un nuovo amore?

Giorgia Peretti 24 aprile 2021 a

Non ha dubbi Martina Miliddi sulla fine della storia d’amore tra lei e Aka7even, entrambi concorrenti nella ventesima edizione di Amici. La ballerina di latino è ospite nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 22 aprile a Verissimo. Come di consueto la trasmissione del sabato pomeriggio ritaglia uno spazio dedicato ai ragazzi eliminati nel corso del serale del talent show di Maria De Filippi. È la volta di Martina che ripercorre la sua avventura nel programma attraverso un filmato che raccoglie i momenti più belli. Tra questi la conoscenza di Aka7even, il cantante ancora in gara per la squadra di Anna Pettinelli. Tra i due c’è stata una storia, il rapper dal ciuffo biondo era molto innamorato della bella ballerina dal caschetto nero. Ha provato più volte ad avvicinarla ma tra alti e bassi alla fine Martina ha deciso di mettere in pausa le sofferenze di Aka7even confessandogli di essersi infatuata di un altro cantante, Raffaele.

Nemmeno con lui sembra essere andata a buon fine, infatti, Martina ha proseguito il suo percorso all’interno della scuola in autonomia, senza un fidanzato al suo fianco. Scelta decisamente controcorrente visto le numerose coppie formatesi in questa edizione. Silvia Toffanin non vede l’ora di aprire il dibattito su Aka7even e la domanda le viene spontanea: “È una storia in pausa o è finita?” chiede incuriosita la conduttrice. “È una storia in pausa. Sono in buon rapporto con lui. Gli auguro qualsiasi cosa di bello ma ora sono innamorata di me e di ciò che mi aspetta” risponde la ballerina. “Lui era molto innamorato ho visto…” incalza la Toffanin. “Lui si era innamorato, mi è stato vicino nei momenti belli e in quelli brutti. Ma so che ora lui ama per primo sé stesso. Come so anche che una piccola parte tiene ancora a me, ed io a lui. Ma a storia con Aka può rimanere lì ad Amici, come un ricordo bello di questo percorso” chiosa la ballerina.

Chissà se le parole della ballerina siano un’anticipazione di qualcosa che bolle in pentola da tempo. I fan più maliziosi avevano insinuato l’ipotesi di un avvicinamento tra Martina e Stefano de Martino. L’ex concorrente di Amici in questa edizione ricopre il ruolo di giudice ed era solito difendere la ballerina dalle critiche della maestra Celentano, evitandole a detta del pubblico, l’eliminazione nelle primissime puntate. Avrà ragione il pubblico? Il mistero si infittisce, e dopo le dichiarazioni di Martina non resta che attendere per scoprire la nuova fiamma di De Martino.

