Isola dei Famosi, "televoto pilotato?" Fariba Tehrani e Vera Gemma in nomination. E scoppia il giallo auricolari

Fariba Tehrani e Vera Gemma sono (ancora) le nominate dell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 22 aprile, però scoppia l’ “auricolare-gate”. Nessuna eliminazione, ma il ritiro del naufrago Paul Gascoigne e quattro nuovi ingressi: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Lunedì 26 aprile dovrebbe spiaggiarsi Ignazio Moser.

L’Isola dei Famosi era partita bene ma, vuoi per il cast amorfo, vuoi per l’assenza di idee nuove (le prove sono le stesse da anni), cala di interesse e consensi. Anche gli opinionisti stanno perdendo la bussola a riprova che la somma di “battitori liberi” come Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi (l’unico che ancora si salva) e Iva Zanicchi non fanno il totale. Non è detto che se funzionano da soli, sia automatico che funzionino in gruppo. L’unica che tiene botta è Ilary Blasi: non è semplice condurre l’Isola con un cast così fragile e sempre fuori dalle righe.

Gli arrivisti dell’Isola

Per salvare l’edizione, in Honduras sono arrivati 4 semivip con la missione di rompere gli equilibri di stuoia e sole, sole e stuoia. Dentro gli “arrivisti” Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera (si è presentata come la “spacca cocchi che se serve li apre pure con le natiche”), Rosaria Cannavò e Matteo Diamante, personaggi pescati negli archivi impolverati di Mediaset la cui missione è dividere la “sporca cinquina” formata da Gilles, Angela, Valentina, Francesca e Roberto. Belli pasciuti hanno sfidato i naufraghi della prima ora affamati, smunti e senza forze. Va da sé che abbiano vinto e si siano presi il loro fuoco, appannaggio esclusivo del nuovo accampamento. Una prova iniqua, senza né capo né coda.

Isola dei Famosi: i casi Vera e Fariba

Il gruppo di naufraghi considera Vera Gemma bugiarda e meschina e Fariba Tehrani una calamità naturale che studia e liscia l’avversario per rinfacciare e colpirlo nei punti deboli. La verità è più semplice: sono due strateghe. Da una parte si dichiarano libere, forti e indipendenti, dall’altra cavalcano il vittimismo da branco per catturare i consensi del pubblico. Giocano su due tavoli. Fariba è più mefistofelica di Vera (lavora tanto sottotraccia) nell’autocommiserazione e la banda a volte intuisce, a volte no. Sta di fatto che da Ciufoli a Melillo passando per Awed ne escono tutti con le ossa rotte. Tuttavia, Vera Gemma piace molto allo studio perché fa baruffa, ma pochissimo ai telespettatori che l’hanno eliminata tre volte su tre al televoto (giovedì ha raccolto solo il 17% dei consensi). Finora si è salvata grazie al pongoregolamento.

Gilles Rocca, la Barbie degli stereotipi

Salvate il soldato Gilles Rocca che se continua così succede l’irreparabile. Prepotente, tignoso, spocchioso, aggressivo con tutte le donne che non si chiamano Miriam, la fidanzata. Dal suo vocabolario ha depennato la parola “scusa”. L’ultima a farne le spese è stata Rosaria Cannavò che, come Fariba, si è sentita zittire da Gilles con ululati, miagolii, ringhiate canine, versi animaleschi. Davanti all’accusa di essere arrogante, l’attore ha fatto lo spiritoso: “Sì è vero, lo sono. Sono un pezzo di me**a, esageriamo pure sono un pezzo di me**a, sono anche permaloso”, la Cannavò ha provato a spiegarsi e quello ha abbaiato (letteralmente): “Ilary, ha chiesto a me, bella”. Quando Elettra Lamborghini lo ha stigmatizzato, Rocca ha peggiorato la situazione: “Sto diventando un animale, ululo, ringhio. Poi piango tanto, mi sento una Barbie perché piango dalla mattina alla sera, comprerò delle cose rosa fuori da qui. Io non sono adatto a fare l’Isola, mi sento fragile e improduttivo, so che nessuno mi obbliga, ma è un’occasione di lavoro”. Un concentrato di stereotipi e maschilismi della peggior specie che hanno mandato su tutte le furie i social. Rosaria ha ribadito: “Spero che non lo faccia più, questi versi non sono eleganti verso una donna” e Gilles ha perso l’ennesima occasione per stare zitto e fare bella figura: “Per me il cane è un essere superiore”. Surreale. Quando finirà al televoto, sarà eliminato con un editto bulgaro.

Paul Gascoigne si ritira dall’Isola

Paul Gascoigne ha abbandonato il programma: l’infortunio alla spalla sinistra si è aggravato e le sue condizioni non gli permettono di proseguire. Prima di salutare l’Honduras e tornare in Italia, si è reso protagonista di un furto di biscotti di notte in hotel e di un’altra gaffe sul suo nudo integrale (“Ilary ricordi il mio c**o?”). Sarà stato pure simpatico, ma ha macchiato la sua avventura con quel raccapricciante gesto di sputare sulla foto di Fariba prima di pulirsi il lato B. Lunedì scorso non fu redarguito a sufficienza, ma la tempistica del peggioramento della spalla è sospetta o perlomeno cade a fagiolo.

Nomination all'Isola: il giallo degli auricolari

Il grande classico di ogni reality è garanzia di litigi e polemiche. La leader salvador della settimana è Francesca Lodo che ha rimesso al televoto Vera Gemma. Ne è nato un battibecco tra la Lodo e la diretta interessata e dietro le telecamere una lite a suon di parolacce tra Valentina Persia e Vera. La scena è stata squalificante per tutte: la figlia d’arte, in un momento di profondo sconforto per il ricordo della madre scomparsa, aveva chiesto ripetutamente di essere nominata, i naufraghi l’hanno accontentata con solerzie e zelo (per Drusilla Gucci fecero il contrario, nda), Vera si è sentita tradita o così ha fatto credere e Valentina Persia le ha detto di non strumentalizzare la morte della mamma. Risultato? Tommaso Zorzi li ha asfaltati: “Siete un branco di iene”. E non immaginava quanto. Al momento delle nomination segrete, infatti, i "leali" Gilles, Angela, Andrea, Awed e Roberto hanno lasciato di proposito gli auricolari sul portafoto di Fariba per segnalare al naufrago successivo che l’avevano nominata in modo da essere sicuri che sarebbe finita al televoto. Questa volta, la domanda è “Chi vuoi eliminare?” e come ha specificato Ilary Blasi, una tra Vera e Fariba uscirà sicuramente perché hanno già avuto la seconda (e pure terza) chance.

