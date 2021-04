Isola dei Famosi, Paul Gascoigne si ritira. Via da reality per i guai alla spalla

Giada Oricchio 23 aprile 2021 a

L’Isola dei Famosi o l’isola dei iellati? Il naufrago Paul Gascoigne si ritira dal surviving game, giovedì 23 aprile e l'opinionista Elettra Lamborghini: "Peccato, era un ca**one". L’ex calciatore si era lussato alla spalla sinistra durante una prova nella prima settimana in Honduras, ma è rimasto in gioco nonostante il tutore che gli ha impedito di prendere parte alle sfide e di essere utile al gruppo.

Nel corso dell’undicesima puntata (registrata), l’inviato Massimiliano Rosolino ha spiegato che Gascoigne era assente per nuovi accertamenti e a tarda sera Ilary Blasi si è collegata con l’ex calciatore: “Paul come stai? Ti fa male la spalla?” e l'allenatore di calcio: “Sto abbastanza bene, si è rotto un legamento della spalla. Non mi fa male, è tutto a posto perché mangiavo il gelato”.

In realtà nulla era a posto e lo ha svelato la Blasi: “Purtroppo le tue condizioni non ti permettono di continuare questa avventura, ci dispiace tantissimo, sei stato l’anima di questa Isola, ci hai fatto ridere e divertire. In albergo hai pure rubato i biscotti per la fame! Non dimenticheremo mai il tuo nudo integrale. Grazie di tutto, un saluto dallo studio, ti aspettiamo in Italia”.

Gascoigne ha salutato regalando l’ennesima volgarità: “Sì ci vediamo la prossima settimana, tu guardami il c**o”, la conduttrice ha passato la palla a Iva Zanicchi: “Questa è per te che avevi detto che andavi a dormire con quell’immagine” e l’opinionista: “Ce l’ho stampato bene in mente”.

Senza freni Elettra Lamborghini: "Peccato, mi piaceva, era una ca**one... cioè simpatico". L'abbandono non era stato annunciato, chissà che non sia stato "forzato" dopo l'inaudito e inammissibile gesto che Gascoigne ha fatto contro Fariba lunedì scorso (sputò sulla sua foto e la usò per pulirsi il fondoschiena, nda). Episodio di cui non si è fatto cenno nel corso della diretta. Paul è il quarto ritirato dopo Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Beppe Braida.

