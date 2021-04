Felicissima sera, Pio e Amedeo scatenati con i cori da stadio. Incredibile duetto tra Francesco Totti e Claudio Baglioni

23 aprile 2021 a

Pio e Amedeo sono i mattatori del venerdì sera di Canale 5 con il loro programma Felicissima sera. Dopo il successo all'esordio nella puntata del 23 aprile è ospite Claudio Baglioni che seduto al pianoforte accompagna i due comici nelle loro stravaganti canzoni, ma soprattutto nei loro famosissimi cori da stadio. I due ai tempi de Le Iene si sono fatti conoscere al grande pubblico con “Gli ultras dei vip” (insieme ad alcuni ragazzi presi dalla strada dedicavano qualsiasi tipo di coro a personaggi famosi) e insieme al grande cantautore rispolverano qualcuno dei pezzi forti, tra cui anche un motivetto a sostegno del Foggia, squadra di calcio del loro cuore.

Come al solito Pio e Amedeo cercano di essere irriverenti in ogni modo e prendendo in giro Fedez e Achille Lauro per i loro look riescono nell’incredibile impresa di mettere dello smalto nero alla mano sinistra di Baglioni, che nonostante qualche ritrosia iniziale e più che disponibile a scherzare con i due conduttori. Le unghie dipinte di nero non fermano Baglioni al piano, che insieme a Pio e Amedeo intona il coro “AUTOGRILL….AUTOGRILL... Saccheggiamo saccheggiamo saccheggiamo l’autogrill”.

Per introdurre l’altro grande ospite i foggiani fanno partire il notissimo cori “Un capitano, c’è solo un capitano, un capitanoooo” e alle spalle di Baglioni si palesa Francesco Totti, leggenda del calcio ed ex capitano della Roma. Tutti e quattro insieme sul palco scherzano tra di loro e si prendono in giro e poi parte un duetto tra Totti e Baglioni sulle note della canzone più nota del cantante, “Questo piccolo grande amore”. Il pubblico in studio si scatena e tutti cantano a squarciagola. “Faccio come Baglioni e mi levo dai co…” la frase con cui lo stesso Baglioni si conceda dallo studio, lasciando spazio all’intervista di Totti. Uno splendido siparietto tra il campione giallorosso e il musicista romano.

