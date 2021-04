Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti non sono più fidanzati. Fine definitiva dell'amore?

21 aprile 2021 a

È rottura tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. Nelle scorse settimane il calciatore della Roma e l’influencer di Napoli avevano svelato il loro amore, postando sui propri profili social diverse foto di coppia - corredate dal più classico e tenero dei “Ti amo amore mio” - e svelando in particolare un tatuaggio con il cuore che si sono fatti entrambi. Ma ora i due si sono lasciati. Sugli account Instagram dei due sono state rimosse tutte le foto dove apparivano insieme e inoltre non si seguono più.

Il mistero sulla risposta della Nasti: "Io e Zaniolo già da un anno..."

Resta da capire se l’addio è definitivo o è soltanto un periodo turbolento, visto che in passato a Zaniolo, con la precedente fidanzata Sara Scaperotta, era accaduto diverse volte di allontanarsi e poi ritrovarsi insieme. E proprio dall’ex Sara il giovane Nicolò avrà un figlio: la ragazza è incinta e nei prossimi mesi darà alla luce un maschietto, il cui nome sarà Tommaso.

Zaniolo assediato dai paparazzi sotto casa: la denuncia ai Carabinieri con mamma Francesca

Intanto il numero 22 giallorosso ha mandato un segnale a tutti, evitando che le vicende extra-campo con la Nasti possano distrarlo. “Manca sempre meno per tornare a fare la cosa più bella del mondo, giocare a calcio per questa maglia speciale” il messaggio di Zaniolo su Instagram. E i tifosi della Roma non vedono l’ora di poterlo rivedere e ammirare le sue giocate.

