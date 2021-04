Piera Maggio va da Mara Venier. Il giallo di Denise Pipitone a Domenica In

Giada Oricchio 23 aprile 2021 a

Parterre de rois per Mara Venier. La conduttrice di “Domenica In” sta facendo ascolti record con il contenitore festivo di RaiUno grazie alla puntualità e semplicità nell'informazione e alla familiarità con cui intervista gli ospiti di tutte le generazioni. La Venier ha la rara dote di tirare fuori la parte più vera degli invitati in un rapporto di osmotica fiducia oltre a riuscire a fare spettacolo anche solo con una risata, una pausa prolungata o una clip che tarda a partire.

Mara Venier in lacrime a Domenica In. Il grave lutto per Covid

Domenica 25 aprile alle 14 su RaiUno, “Zia Mara”, dagli studi Fabrizio Frizzi, ospiterà Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa 17 anni fa da Mazara Del Vallo e tornata alla ribalta della cronaca per una segnalazione alla tv russa rivelatasi purtroppo infondata. Spazio anche alla pandemia da Covid-19: farà il punto della situazione sulla campagna vaccinale con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il professor Fabrizio Pregliasco e la biologa Maria Rita Gismondi. Per il blocco intrattenimento, il sito “TvBlog” anticipa la presenza di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e Rocio Munoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova.

Domenica In, le lacrime di Mara Venier: "Ciao Carmela"

