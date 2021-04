Mara Venier in lacrime a Domenica In. Il grave lutto per Covid: "Ciao Carmela"

18 aprile 2021 a

a

a

Un triste annuncio carico di emozione, quello a cui, a sorpresa, hanno assistito i telespettatori di Domenica In oggi 18 aprile. Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime per il grave lutto che ha colpito il programma di Rai condotto dalla signora della domenica.

"Il Buthan ci riesce ma noi..." Vaccini, Bassetti da Del Debbio con il dato sconcertante

"La nostra Carmela è venuta a mancare", ha detto la conduttrice visibilmente emozionata alla prime battute del programma. Mara Venier non ha potuto contenere l'emozione ricordando la morte della sua collaboratrice.

Video su questo argomento Mara Venier sveglia dalle 5, cosa ha cucinato per Pasquetta: neanche un esercito!

Ma chi era Carmela? "Non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni", ha detto. "Era molto di più, era il mio punto di riferimento - ha detto la conduttrice - Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me", dice Mara Venier ricordando la donna che lavorava a domenica scomparsa, secondo quanto si apprende, dopo aver contratto il Covid.

Sgarbi non si tiene: "Come farsi una..." Bomba a luci rosse sul governo

Nella puntata di oggi dal teatro Fabrizio Frizzi di Roma ospiti di Mara Venier ci sono Sabrina Ferilli, che si raccontain una ampia intervista tra carriera e vita privata, i Ricchi e Poveri, che si esibiranno in studio cantando alcuni dei loro grandi successi, oltre a raccontare alcuni episodi della loro lunga carriera artistica, e Rocio Munoz Morales che interverrà per presentare il suo primo romanzo ’Un posto tutto mio'. AE poi ancora i Coma_Cose, che presenteranno il loro nuovo album contenente il singolo ’Fiamme negli occhi, che si è aggiudicato il disco d’oro. Tra gli ospiti della puntata Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessora al Welfare, Vincenzo De Lucia, il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive presso l’ospedale San Martino di Genova. E ancora, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e Donatella Rettore. Puntata nel segno del consueto mix di informazione e leggerezza, caratterizzata però dall'emozione per il grave lutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.