Isola dei famosi, Ilary Blasi lascia tutti senza parole per il vestito sexy. Cameraman e regia nel caos

L’Isola dei famosi è partita subita col botto nella puntata del 19 aprile. La trasmissione in onda su Canale5 è condotta da Ilary Blasi ed è proprio la showgirl romana a conquistare tutti nei primi minuti del programma. La Blasi ha scelto per la serata un vestito blu elettrico che è attillatissimo e con uno spacco da far perdere la testa che va dalla vita alla spalla sinistra, lasciando intravedere il décolleté. A restare imbambolati non sono solo i telespettatori, ma anche il cameraman di Mediaset, che aveva prima inquadrato Lady Totti in maniera molto ravvicinata e poi, forse su indicazione della regia che ha capito il tilt e ha staccato subito, si è allontanato.

Oltre all’abito sexy Ilary Blasi è partita subito con una gaffe che ha strappato un sorriso agli ospiti presenti in studio. Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e poi il terzo annunciato è un certo "Tommaso Giorgi”. Scattano subito le risate tra la Blasi e Tommaso Zorzi, il cui nome è stato mischiato a quello di Brando Giorgi, l'ex naufrago dell’isola che ha accusato un distacco di retina all’occhio ed è stato costretto a rientrare in Italia ritirandosi immediatamente. Con una clima bollente la Blasi ne ha per tutti, compreso Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras. "Complimenti per la camicia, Massimiliano", la battuta all’ex nuotatore, il cui look non ha differenze da quello del protagonista di Magnum PI, nota serie televisiva statunitense.

