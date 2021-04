Confessione bomba di Elisabetta Canalis: non fa più sesso con il marito

20 aprile 2021 a

a

a

Confessioni bollenti e inaspettate da parte di Elisabetta Canalis. L’ex velina del programma Striscia la Notizia ha svelato alcuni dettagli piccanti sul matrimonio con Brian Perri, da cui ha avuto quasi 4 anni fa una figlia, Skyler Eva. La showgirl si è lasciata andare ad una confessione che ha sconvolto tutti i suoi fan: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”.

Video su questo argomento Ha deciso, Mara Venier vuole lasciare Domenica In: sono stanca

L’arrivo della bambina ha quindi stravolto la vita sessuale della coppia, che sta trascorrendo un periodo di vacanze in Sardegna. “Brian - ha sottolineato la Canalis nell’intervista a Panorama Wellness - è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”. La vita a Los Angeles scorre quindi al meglio al di là del fatto che l’attività sessuale non è più quella di una volta. Ma tutto ciò non compromette la serenità del rapporto col marito.

Il vestito di Ilary Blasi è da infarto. La regia dell'Isola dei famosi non capisce più nulla | VIDEO

La Canalis è poi apparsa piuttosto infastidita alle domande sull’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua compagna di avventura nell’esperienza televisiva su Canale5. “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi” la secca risposta sul gossip che vuole le due ex migliori amiche senza più rapporti e senza rivolgersi neanche la parola. Forse un’altra risposta avrebbe spento da subito ogni voce, con questa frase la Canalis non ha chiuso alcuna porta e resta il mistero.

Il testimonial che non ti aspetti per il vaccino AstraZeneca: fatelo per continuare a vivere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.