Isola dei famosi, Awed e l'incredibile gestaccio ad Ilary Blasi. Il tranello non piace al naufrago

Gestaccio di Awed a Ilary Blasi in diretta all’Isola dei Famosi 2021. Lo youtuber è uno dei concorrenti più discussi della quindicesima edizione del surviving game: corteggia tutte le naufraghe, colleziona solo due di picche ed è già stato accusato per due volte, da Vera Gemma e Beatrice Marchetti, di essere falso e stratega. Nel corso della decima puntata dell’Isola, lunedì 19 aprile, la modella Beatrice, che lui aveva contribuito a mandare in nomination, è stata eliminata al televoto da Fariba Tehrani, tornata in gioco con grande disappunto degli altri naufraghi. La ragazza ha deciso di restare sulla nuova isola della seconda chance, Playa Imboscada, e ha avuto un confronto (basato sul nulla) con Awed.

Dopo mezz’ora di finto dramma per un’inesistente love story e una ancora meno reale amicizia, Ilary Blasi ha rispedito lo youtuber in Palapa con un avvertimento: “Non dire a nessuno di Playa Imboscada, altrimenti saremo molto severi e ti metteremo direttamente in nomination”. Poco dopo, Awed è tornato in Palapa, i compagni di avventura gli hanno fatto qualche domanda, ma la sua bocca era così serrata da sembrare incollata. Ilary Blasi gli ha fatto un tranello: “Dove sei stato finora? Hai salutato Beatrice vero?”. Sguardo da stoccafisso per il 24enne napoletano e prontezza di riflessi: “Io non so niente, ero in Guatemala”. Una frase seguita da un plateale gesto dell’ombrello a braccio teso, verso la conduttrice, catturato dalle telecamere. Ma sia la Blasi, sia l'inviato Massimiliano Rosolino hanno ignorato la risposta maleducata. La nuova Playa di riserva doveva restare un segreto, ma il comportamento del giovane naufrago e di Fariba lo hanno già trasformato nel segreto di Pulcinella.

