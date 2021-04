Verissimo, "non lo faceva uscire..." Il retroscena di Arisa su Deddy che imbarazza Rosa

Giorgia Peretti 17 aprile 2021 a

Rosa di Grazia è ospite nella puntata di sabato 17 aprile di Verissimo il programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. La ballerina è stata eliminata da Amici durante la terza puntata del serale del talent dopo essere stato il maggiore bersaglio delle critiche della maestra Celentano. Allieva della squadra di Lorella Cuccarini e di Arisa, ad Amici, Rosa ha trovato anche l’amore. Ha scelto il salotto della Toffanin per parlare della sua storia d’amore con Deddy. I due sono finiti al ballottaggio finale insieme ma la giuria ha scelto di salvare il cantante di Rudy Zerbi.

“Sono tanto innamorata. Ma non l’ho capito subito. Il nostro è stato un amore e odio - racconta Rosa - è la prima volta che ho vissuto un amore così pieno”. La ballerina da un lato non vede l’ora di rivederlo, ma dall’altro si augura che il cantante esca il più tardi possibile. Sul rapporto burrascoso con la maestra Alessandra Celentano, Rosa ha spiegato di non avere nulla contro le critiche che possono farla crescere e migliorare. Tuttavia, la giovane ballerina dice di non aver gradito l’ultimo commento della maestra sul criterio di voto della giuria. Ricordiamo che durante una sfida, vinta da Rosa contro la ballerina della scuderia della Celentano, Serena, la maestra ha accusato la giuria di aver votato con l’ormone e non con obiettività. A farle una sorpresa durante l’intervista sono Arisa e la Cuccarini che si dicono molto contente di rivederla: “Rosa ha una grandissima personalità, è fortissima non si deve scalfire dalle critiche - poi ha aggiunto - è una persona bellissima e una napoletana pazzesca” dice Arisa.

“Lei lo sa che deve potenziare la base tecnica. Ma ha una personalità fortissima ed è giovane. La bellezza di Rosa è proprio in questo, lei è diretta, genuina e crea le dinamiche. Ci manchi tanto te lo dico sinceramente. La tua verità è stato un grande punto di forza” continua la Cuccarini. “Sono molto grata a loro - rivela la ballerina- sono state le mie mamme chioccia. Mi hanno spronato a lavorare per raggiungere il traguardo, le ringrazio molto.”

Immancabile il siparietto divertente se c’è Arisa di mezzo. Infatti, la cantante lucana non si lascia sfuggire l’occasione si svelare i retroscena della giovane coppia, fuori dall’occhio della telecamera: “Devi vedere come mette al posto suo Deddy. Lei è gelosissima all’interno della scuola, non lo faceva uscire con i boxer dalla stanzetta. Gli faceva delle partacce pazzesche! Adorabile.” Rosa appare visibilmente imbarazzata e tra le risate della conduttrice, le insegnanti hanno rassicurato la ballerina così: “Comunque adesso controlliamo noi, stai tranquilla Rosa!”. “Mi fido eh” ha risposto la ballerina.

