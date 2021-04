Ballando con le stelle, gaffe su Twitter: "Mi manca succhiare...". E il commento volgare fa il giro dei social

Giada Oricchio 15 aprile 2021 a

Epic fail o hacker per l'account Twitter del dancing show "Ballando con le Stelle"? Il profilo ufficiale del dancing show di Milly Carlucci ha ritwittato un post dal contenuto spinto e volgare che nulla ha a che fare con il classico e garbato programma di intrattenimento familiare di Rai1. Nel post incriminato c'era scritto: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei ce*sì che era una cosa che amavo da morire". Con tanto di emoji esplicative, come se ce ne fosse bisogno.

Lo strano messaggio è rimasto in bella mostra sull'account di "Ballando" per mezza giornata tanto che lo "spiritosone" fake ha perfino cambiato foto del profilo. Da qualche ora, il retweet che ha suscitato l'ilarità della Rete, preoccupata per lo choc della sempre misurata Milly Carlucci, è stato cancellato. Ma cosa può essere successo? Un colpo di testa del social media manager del dancing show o attacco hacker per quanto inverosimile possa sembrare? L'ipotesi più probabile è che il peperino SMM non si sia accorto che stava ritwittando con il profilo della trasmissione anziché il suo personale e sia incappato in un epic fail osceno.

