Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si fa male all'occhio: prelevata da Playa Esperanza

Incidente per Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021. La statuaria conduttrice piemontese è stata eliminata al televoto, ma vive da “ripescata” su Playa Esperanza con Miryea Stabile e Vera Gemma, in attesa di sapere se sarà lei a essere riammessa al gioco (stasera nel corso della nona puntata del surviving game dovrebbe esserci il televoto flash). Ieri, stava cucinando il riso quando si è alzato il vento e un pezzettino di brace è saltato e ha colpito l’occhio destro. La Isoardi ha lamentato subito il dolore, ha chiesto il coltello per vedere cosa avesse, ma Myrea l’ha rassicurata: “Non c’è niente, non vedo nulla sopra e sotto l’occhio, sciacquati con acqua, tanta acqua”.

Tuttavia, il consiglio non è stato risolutivo perché, al calar del sole, Elisa è stata prelevata da un barchino e portata al centro medico per degli accertamenti. In infermeria incontrerà il “nemico” Brando Giorgi, anche lui alle prese con qualche problema di salute. Intanto su Playa Reunion, dove vive il gruppo, Gilles Rocca, in lacrime, ha confidato a Valentina Persia: “Sono stato una giornata da solo e ho pensato a ciò che mi manca molto, mi sono estraniato e mi sono accorto che mi stavo perdendo. Non voglio far parte di queste liti sterili, non vedevo nemmeno questo paradiso terrestre. Avrei bisogno di un consiglio di mio padre, di mia madre o della mia fidanzata. L’amo più della vita mia, per lei provo un amore impressionante. Nessuno dei due crede nel matrimonio, ma è una settimana che ho la necessità di sposarla e starci insieme”.

Scontri, invece, tra Awed e Beatrice. Lo youtuber ha smesso di parlare con la modella dopo la diretta di lunedì 12 aprile, cioè quando lei ha dichiarato che è fidanzata e dunque non interessata al suo corteggiamento. “Mi dai l’impressione di voler stare con due piedi un una scarpa, da una parte dici che sei fidanzata e dall’altra vuoi che io ti corteggi, ti faccio comodo perché ti creo una dinamica. Hai detto che non avevi capito che avevo un interesse per te. Devo andare in giro con un cartello sulla fronte? Fai la gnorri. Mi hai usato per far parlare di te” ha detto senza peli sulla lingua il napoletano e Beatrice di rimando: “Sta ingigantendo la cosa, non penso di aver fatto credere nulla di più. Non è che devo venire qui a trovare l’amore o a fare strategie. Tu ci provi con tutte quelle che vengono sull’Isola, sei tu che fai la strategia. Tu hai usato me per creare una pseudo love story che è solo nella tua testa”. Il giovane naufrago ha ribattuto: “Mah, neanche Beautiful”.

