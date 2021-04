Zlatan Ibrahimovic al ristorante, spunta il video inedito: nervi tesi col giornalista

Sullo stesso argomento: Ibrahimovic pizzicato a ristorante in zona rossa. Con chi era a tavola

Zlatan Ibrahimovic è caduto nell’occhio del ciclone. Lo svedese si è recato in un ristorante di Milano dove è stato sorpreso assieme ad alcuni amici. Peccato che i ristoranti siano chiusi e che ci sia il divieto di spostamenti a causa delle restrizioni imposte dalla zona rossa.

L’episodio della bravata del calciatore soperta da Fanpage è stato ripreso nella puntata di mercoledì 14 aprile, di Zona Bianca il talk di attualità condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4. Nel programma vengono mostrate immagini inedite grazie alle riprese delle telecamere nascoste di un inviato della trasmissione.

Il giornalista si avvicina a Zlatan con la scusa di salutarlo e poi chiede cosa stesse facendo fuori il ristorante alludendo all'incontro appena svolto. Ibrahimovic ha inizialmente risposto con pacatezza ma dopo alcune domande insistenti, si è allontanato dall’inviato rispondendo con tono scocciato: “vuoi fare la foto? Nessuno ha mangiato qui”.

Anche il ristoratore pare non aver gradito la sorpresa della truppe del programma di rete 4, affermando che il calciatore era solo venuto a salutarlo. “è venuto a trovarmi e basta” racconta il titolare “stavo lavorando quando è venuto a salutarmi siamo amici. Non ha mangiato.” Poi lo ha congedato con un insulto “noi ci facciamo i ca**i nostri, voi fate i vostri!” riferendosi al giornalista. Ospite in collegamento anche Pier Paolo Sileri, sottosegretario alla salute, che commenta il comportamento del calciatore del Milan così: “io credo che quando qualcuno commette un errore, debba chiedere scusa onestamente”.

