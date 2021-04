Tagadà, perché il programma di Tiziana Panella oggi non va in onda. L'annuncio social

12 aprile 2021 a

Non va in onda oggi lunedì 12 aprile Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. La notizia è stata data dall'account Twitter del programma pochi minuti prima della prevista messa in onda e da quanto si legge dietro alla decisione ci sarebbe uno o più sospetti casi di Covid.

Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, #La7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella #tagadala7 #tagada pic.twitter.com/Fvcx0LUdBU — Tagadà La7 (@tagadala7) April 12, 2021

"Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella #tagadala7 #tagada", si legge nel post subito rilanciato e commentato da tantissimi spettatori del programma di approfondimento politico.

Dietro al forfait della trasmissione pomeridiana ci sarebbe un sospetto caso di Covid di una delle persone dello staff, scrive Leggo a riguardo. Per questo Tagadà non va in onda nel consueto spazio per "permettere i dovuti controlli sanitari", come si legge nel comunicato diffuso al termine del Tg di La7.

