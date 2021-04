Fabio Concato canta, perché Eleonora Daniele scoppia in lacrime

10 aprile 2021 a

Emozioni. Impossibile trattenere le lacrime quando arriva Eleonora Daniele a “La Canzone Segreta”. La conduttrice di Rai1, forse per la prima volta, apre il cassetto dei ricordi. Si racconta come non era mai successo sull’onda delle emozioni. E si lascia andare, si lascia coccolare dalle note di Fabio Concato, che stupisce tutti con un’interpretazione da brividi di “Fiore di maggio”.

Sul palco, a gran sorpresa, arrivano i nipoti di Eleonora, le sue sorelle ed amiche. E poi scorrono le foto di Carlotta, figlia di Eleonora e suo marito Giulio. “E’ nata lo scorso anno. Quando ero in clinica un gabbiano veniva vicino la finestra e io pensavo alla tua canzone”, racconta in lacrime la Daniele. E’ emozionatissima. “Questa canzone la dedico a tutti coloro che sono nati a maggio e alle mamme”, continua. Per lei è un bellissimo momento: Storie italiane, che va in onda tutti i giorni nel daytime di Rai1, raggiunge uno share altissimo. Inchieste, attualità, emozioni: le storie che piacciono al pubblico.

La Daniele da Serena Rossi si racconta senza filtri. Prima della grande sorpresa resta in attesa. E’ sulle spine. Parla con il pubblico e dice di aver imparato a memoria la canzone del coccodrillo, amatissima dai più piccoli. E quindi anche dalla sua Carlotta (che a maggio compie un anno). “Finalmente faremo il battesimo a Carlotta”, dice. “Abbiamo aspettato fino ad ora. Ma finalmente riusciremo”. Anche ieri "Canzone segreta" raggiunge ascolti che fanno gioire viale Mazzini. Rai1 vince con il 16.6% (3,8 mln), "Ciao Darwin" in replica si ferma al 14.1% (2,5 mln) mentre "Le Iene" al 9% e "Quarto Grado" al 7.6%.

