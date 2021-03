Canzone Segreta, Romina Power gela lo studio. Frecciata tremenda a Barbara d'Urso, cosa c'è dietro

Giorgia Peretti 20 marzo 2021 a

a

a

Romina Power è stata ospite di Serena Rossi su Rai 1. Durante la puntata del 19 marzo di Canzone Segreta, il nuovo show del venerdì sera la cantante americana si lascia scappare una frecciata contro Barbara d’Urso.

Una battuta che non lascia troppe interpretazioni sul presunto astio tra le due, la Power ha rifiutato più volte l’invito nei salotti di canale 5 al contrario di Loredana Lecciso con la quale la d’Urso ha buoni rapporti. In attesa di ricevere le sorprese previste dalla trasmissione, Romina Power si è accomodata sulla poltrona bianca riservata agli ospiti illuminata da un fascio di luce e mentre nel pubblico regnava il silenzio all’improvviso una persona della platea rompe il silenzio perché voleva salutarle.

“Chi è che parla?” - Romina si gira più volte per cercare il volto del suo fan, poi la stoccata: “Non vedo nulla con tutte queste luci sembrano quelle di Barbara d’Urso, ti accecano!”.

Una battuta che oltre a rompere il silenzio ha suscitato le risate del pubblico di Canzone Segreta. L’ex moglie di Albano Carrisi sembra aver voluto confermare il sospetto di antipatia nei confronti di Barbara d’Urso, la quale in uno dei suoi salotti aveva immaginato ci fossero risentimenti.

Nel 2018, a Domenica Live infatti la regina di Canale 5 ha confessato di aver invitato più volte la cantante senza mai ricevere risposta. Barbara d’Urso ha affermato di provare molta simpatia nei confronti di Romina e non capire il motivo di questo risentimento. Romina infatti sembra preferire i salotti della Rai per raccontarsi visto le diverse interviste rilasciate a Mara Venier a Domenica In con la quale invece ha un ottimo legame di amicizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.