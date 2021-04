Belen non resiste alla Canzone Segreta, chi la fa piangere in tv

Giorgia Peretti 10 aprile 2021 a

Belen non fa in tempo a sedersi sulla poltrona bianca di Canzone Segreta che scoppia in una valle di lacrime. La showgirl argentina è ospite della trasmissione di Serena Rossi nella puntata di venerdì 10 aprile, dove ripercorre gli eventi più significativi della sua vita attraverso le canzoni del cuore cantate da Syria e Laura Chiatti.

La Rodriguez si accomoda al centro dello studio e appena il pubblico le chiede chi vorrebbe incontrare sul palco, lei si commuove: “Vorrei vedere una persona che non posso vedere...” dice Belen. Non è chiaro il riferimento ma la sorpresa dello show di Ra1 inizia con una dedica alla nonna scomparsa che fa sciogliere in lacrime la bella argentina. Sul palco a omaggiarla anche un ospite speciale, papà Gustavo, che con la sua esibizione voce e chitarra ha messo in crisi Belen, facendola crollare: "Ho bisogno di un fazzoletto, datemi un attimo”.

Interviene anche la conduttrice che cerca di consolarla: "Sei circondata d’amore" inneggia la Rossi. Il momento della famiglia culmina con il contributo dei fratelli Jeremia e Cecilia, i tre hanno un legame molto stretto, la sorella minore racconta come Belen sia stata la “sua seconda mamma” quando è atterrata in Italia. Immancabile il riferimento alla storia d’amore con la nuova fiamma, Antonino Spinalbese, il giovane parrucchiere venticinquenne.

La coppia si è formata pochi mesi fa grazie ad alcuni amici in comune, i due si sono frequentati prima come amici e poi è scoppiato l’amore. E sulle note di “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, Belen si commuove di nuovo: “È la canzone che ascoltavamo all'inizio della nostra relazione. Mi ha accompagnato tutta la mia vita”.

Non mancano le confessioni intime circa l’attesa della piccola Luna Marie. La showgirl ai microfoni di Canzone Segreta svela anche i particolari della scelta del nome della nascitura. È stato Santiago, suo primogenito avuto dal matrimonio con Stefano de Martino a scegliere il nome della piccola sorellina: "Il nome Luna lo ha scelto lui io ho aggiunto Marie per darle un tocco un po' fiabesco".

