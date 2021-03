"Scusate sono incinta", Belen scoppia in lacrime. E Mara Venier manda la pubblicità

Giorgia Peretti 28 marzo 2021 a

“Scusate sono incinta” e scoppia il pianto di Belen Rodriguez a Domenica In. La showgirl è ospite del salotto di Mara Venier nella puntata del 28 marzo, dove ripercorre tutte le tappe della sua infanzia in terra argentina fino alla gravidanza con il nuovo compagno Antonino Spinalbese, che vedrà la nascita di una bambina, Luna Marie. Si mostra al pubblico con un abito corto in seta leggerissima color tortora che sotto le leggere pieghe nasconde la pancia, ormai di quasi sei mesi. Mara Venier dopo essersi complimentata per la bellezza dell’argentina fa notare come sia piccolo il pancino della futura mamma. “Dici che è piccolo? Sto attenta mangio bene e sano” risponde Belen in evidente difficoltà con la frangetta ribelle che le viene davanti gli occhi.

L’intervista inizia con un filmato della sua infanzia che fa commuovere la bella argentina. Dopo poco non riesce più a trattenere l’emozione e mentre ripercorre la sua adolescenza, il momento della partenza da casa per l’Italia e il distacco con la nonna scoppia in una valle di lacrime. “Non riesco a parlare. – si blocca, poi esclama- scusate sono incita” si giustifica con Zia Mara che prontamente le offe dei fazzolettini per asciugare le lacrime, ma visto le condizioni della showgirl decide di lanciare la pubblicità per darle il tempo di riprendersi.

A domenica In, svela la sua vera natura caratteriale: “Sono come una bambina se mi viene detto di non fare una cosa io la faccio. Non sono facile da gestire” ha ammesso la Rodriguez che ha poi continuando dicendo “quando mi si vede debole tendo a giustificarmi. Non credo di non far vedere chi sono, ma faccio fatica”. La Venier si lascia andare con un apprezzamento a Belen “Hai qualcosa che le altre non hanno. Sei molto speciale. La personalità si ha o non si ha”.

Immancabile il riferimento alla nuova love story che vede protagonista il parrucchiere venticinquenne, Belen si mostra molto innamorata del padre della futura figlia. I due – racconta- si sono conosciuti durante il lockdown, in quei rari momenti in cui si poteva uscire, inizialmente si incontravano grazie al gruppo di amici, poi la cosa è diventata seria. Ai microfoni di Rai 1 confessa anche che a metterci lo zampino all’inizio della relazione è stato proprio Santiago, il primogenito avuto dal matrimonio con Stefano de Martino, il quale ha subito riconosciuto l’amore che stava per nascere tra lei e Antonino Spinalbese dando il via libera alla mamma. Belen ha poi svelato il dettaglio sul nome della nascitura che sembra aver un ragionamento dietro “Perché abbiamo scelto questo nome? Perché quando diventerà grande per un fidanzato difficilmente la dimenticheranno quando vedranno la luna”.

