Alessandra Celentano fredda Stefano De Martino. La frase che fa calare il gelo ad Amici 20

Giorgia Peretti 04 aprile 2021 a

a

a

Sale la tensione tra Alessandra Celentano e Stefano de Martino al serale di Amici, giudice fisso nella ventesima edizione del talent show di Canale 5. Tra la maestra e l’ex ballerino della scuola di Amici non scorre buon sangue, i due hanno due concezioni diverse di concepire la danza e lo hanno dimostrato anche nella puntata di sabato 3 aprile scambiandosi pesanti freddate. Stefano de Martino è chiamato a commentare la sfida di ballo tra Tommaso Stanzani, allievo della maestra Celentano, e Alessandro Cavallo ballerino di Lorella Cuccarini.

Amici 20, dispetti e litigi in studio: come si presenta Arisa al terzo serale

A lanciare la sfida tra i due concorrenti è stata proprio la Cuccarini, nemica della Celentano che avvalendosi del “guanto di sfida” ha voluto mettere in difficoltà il ballerino classico, Tommaso. Al termine delle esibizioni a vincere la partita è stato l’allievo della Cuccarini, Alessandro, che con la sua performance convince i giudici e porta il punto a casa. L’ex marito di Belen Rodriguez però accende il cerino per la miccia nei confronti della prof. Celentano: "Io avrei rifiutato il guanto". Dalla battuta pungente nasce un confronto verbale tra i due: “I guanti di sfida non si rifiutano mai. Almeno io non ho cambiato la coreografia” la maestra per giustificarsi della sconfitta attacca velatamente la collega Cuccarini che invece è solita modificare i passi delle coreografie per adattarle alle capacità dei suoi allievi.

Amici 20, il like della Celentano è un caso. "Pagliacciata", terremoto nel programma

Poi si infervora e lancia una freddura andando a pizzicare personalmente l’ex ballerino di Amci: "Mi va in fumo il cervello. Menomale che hai fatto un’altra carriera. Ti dico solo questo". Il pubblico in studio sembra essere schierato per il ballerino e conduttore de Martino, il quale intende spegnere il fuoco che lui stesso ha appiccato con una risposta fin troppo diplomatica che nasconde in fondo un filo di risentimento: "Grazie per l’apprezzamento per il cambio di carriera. Anche perché penso che sia una cosa che ci lega. Facciamo entrambi televisione".

Arisa baffuta? Rudy Zerbi non fa una piega: mi fai sesso anche così

Ma la Celentano non si arrende e rincara la dose di quanto detto prima: "Io te l’avevo detto. E tu dicevi: no, no voglio fare il ballerino. Invece avevo ragione" alla maestra di Amci preme sottolineare una seconda volta la poca conoscenza del neoconduttore in ambito di danza. De martino infine si arrende, incassa il colpo e si stampa in viso un sorriso decisamente di circostanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.