Belen Rodriguez è incinta ma resta super sexy: la foto col pancino scatena i fan

Belen Rodriguez è una delle più belle donne del mondo dello spettacolo in Italia e non perde tutto il suo fascino nonostante sia incinta. La showgirl argentina ha postato una foto su Instagram con un vestitino beige (molto corto) in cui mette in mostra il pancino in cui sta crescendo da 21 settimane la piccola Luna Marie, figlia che aspetta insieme al fidanzato Antonino Spinalbese.

La gravidanza non ha scalfito di una virgola la bellezza di Belen, che appare con la spalla scoperta ed un nastro verde come fiocco per i capelli. Sotto la foto si sono scatenati i fan, che hanno riempito la conduttrice televisiva di complimenti e di like.

