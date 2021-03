Selvaggia Roma si diverte su Instagram e fa esplodere le curve

11 marzo 2021 a

a

a

Basta una foto così, un invito non sense... E sotto c'è un esercito che si tuffa a provarci con Selvaggia Roma. "Il primo che riesce a scrivere Selvaggia lettera per lettera nei commenti senza farsi interrompere vince un mio saluto in direct. Ci siete???" scrive la modella e influencer diventata famosa per aver partecipato al programma Temptation Island in coppia con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo nel 2017. Nel suo "curriculum" anche la recente partecipazione al Grande Fratello Vip e gli scontri con Elisabetta Gregoraci dopo aver affermato di aver baciato Enock e Pierpaolo Petrelli.

