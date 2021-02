Zingaretti ha salvato la D'Urss: ora ha uno spazio in più

26 febbraio 2021 a

Barbara D'Urso perde "Live.. non è la D'Urso" la domenica sera (dopodomani sarà l'ultima puntata), ma nel pomeriggio avrà uno spazio in più. E lo annuncia sul suo profilo Instagram. Così, dopo, che in molti erano scesi in campo per difendere la striscia festiva serale, compreso il Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Barbarella si prende la rivincita. Perché nel suo pomeriggio televisivo ci sarà spazio per la politica, argomento che secondo lo stesso Zingaretti, la D'Urso sa trattare in modo molto efficace.

Dall'11 aprile dalle 15 alle 17 debutta un nuovo spazio dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire "Domenica live", il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all'intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta, si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla D'Urso. La popolare conduttrice continuerà comunque fino all'estate con il contenitore "Pomeriggio Cinque".

