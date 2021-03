I Soliti Ignoti, panico in studio per l'esplosione. Colpo al cuore per Amadeus: "Oh Madonna!"

25 marzo 2021 a

Colpo di scena durante la puntata del 24 marzo de I Soliti Ignoti, programma in onda su Rai1 condotto da Amadeus. Durante la diretta, nella quale l’ospite speciale era il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini, si è avvertita una forte esplosione durante un attimo di indecisione del concorrente. L’esplosione di uno dei palloncini presenti nello studio vicino ad Amadeus ha fatto sobbalzare il conduttore, che si è messo la mano sul cuore ed ha accusato il grande spavento: “Oh Madonna… Io ho una certa...”.

Il forte rimbombo nello studio televisivo non ha invece scalfito Zucchini, che ha preso l’accaduto come un segno premonitore e ha scherzato usando l’ironia: “Lo voglio prendere come un segno - ha ironizzato il giornalista -, è lui che si occupa di balloon art". E l’esplosione ha dato il giusto indizio a Zucchini, che dopo un momento di indecisione ci ha azzeccato con la risposta, rendendo incredulo Amadeus: “Non ci credo, è incredibile... Stavi per dire barca a vela e invece lo hai preso come un segno”.

Il gioco della puntata è poi proseguito e Alessio Zucchini è arrivato alla fase conclusiva con un bottino di 52mila euro, indovinando il parente misterioso dell'ignoto numero uno. Ma di certo la puntata è stata caratterizzata dal forte spavento per Amadeus e l’ironico siparietto che ne è conseguito.

