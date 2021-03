Isola dei Famosi, il visconte Ferdinando Guglielmotti ci ripensa e abbandona

Giada Oricchio 19 marzo 2021 a

a

a

Il visconte Ferdinando Guglielmotti è il primo ritirato della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi: ha resistito tre giorni. Il nobiluomo era stato eliminato al televoto contro Drusilla Gucci (62% cotnro 38%), ma Ilary Blasi lo aveva convinto a restare su Parasite Island insieme a Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo, i due aspiranti naufraghi. Tuttavia, finita la diretta, Ferdinando, imprenditore e noto playboy della Maremma toscana, ha cambiato di nuovo idea come ha riferito nel daytime l’inviato Massimo Rosolino: “Ha deciso di abbandonare il gioco”.

Il Visconte si è impermalito per l’esito contrario del televoto Ho deciso che forse è meglio se me ne vado stasera anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco. Se rimango e mi prendo la notte del nubifragio, è la volta che davvero sbotto. Sarà per la prossima volta, adesso non sono né dell’umore né dello spirito di poter continuare. Mi dispiace veramente molto”. E si è allontanato sulla piccola imbarcazione per lasciare l’Honduras direzione Italia.

Battuta hot di Iva Zanicchi. Cosa dice sul seno di Elettra Lamborghini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.