Elettra Lamborghini torna all'Isola dei famosi. Gioia sfrenata: sono negativa! E scoppia il caso Akash Kumar

Elettra Lamborghini torna all’Isola dei Famosi, lunedì 22 marzo, mentre il tanto discusso concorrente, Akash Kumar, finisce nell’occhio del ciclone. Oggi, Elettra, opinionista della quindicesima edizione dell’Isola condotta da Ilary Blasi, è risultata negativa all’ultimo test per il Covid-19 e domani sarà in studio insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

La Lamborghini, che ha documentato la quarantena su Instagram, ha pubblicato il diario delle giornate infinite e scritto un post liberatorio mettendo tutti in guardia dal virus tanto invisibile quanto insidioso: “SONO NEGATIVA!!!! Ho combattuto questo BASTARDO!!! Finalmente posso dire che non cé né COVIDDIII!!! FAN**LOO MALEDETTO!!! Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%... quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo... io personalmente appena l’ho saputo ho pianto tutto il giorno, e cosí anche al secondo tampone ( che credevo uscisse negativo)... SI STA MALE, mentalmente e fisicamente... ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia DA SOLI...le ore e i giorni non passano mai...vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi... non é bello e non é uno scherzo... potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo... ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato... proteggetevi”.

Lunedì sera su Canale 5 si scopriranno le difficoltà affrontate dai naufraghi in Honduras in questi giorni e si conoscerà il nuovo eliminato tra Angela Melillo e Akash Kumar, il modello che poco meno di un anno fa, dichiarò in un’intervista: “Ho fatto Ballando con le Stelle perché è Ballando con le Stelle, mi hanno offerto l’Isola ma non voglio buttarmi in quella vetrina perché lì è tutto trash”.

Il 30enne è circondato da tante indiscrezioni, poco lusinghiere, sul suo conto (Valerio Scanu e alcuni ex tronisti lo hanno demolito, nda) e da due misteri: l’identità e il colore degli occhi. Akash ha partecipato a Temptation Island, Ciao Darwin e l’Isola con tre nomi diversi e quando giovedì scorso, l’opinionista Tommaso Zorzi gli ha chiesto quale sia il vero nome, è andato su tutte le furie senza dare spiegazioni: “Ho un nome e non voglio fare polemica, non mi piace questo trash” (aridaje!). L’altro giallo riguarda gli occhi di ghiaccio quasi trasparenti. Lui dice di averli ereditati dalla madre e che spiccano in maniera anomala per via della carnagione scura. Tuttavia, secondo il chirurgo delle star, Giacomo Urtis, il colore trasparente non sarebbe naturale, ma sarebbe frutto di un intervento chirurgico vietato in Europa: “Si inserisce dentro l’occhio, di fronte all’iride un disco colorato. Non sono lenti a contatto ed è pericoloso perché a lungo termine può causare un glaucoma”.

