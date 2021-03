Amici, Arisa confonde gli allievi: "Forza Sangiovanni!". La gaffe sulla sfida, interviene Maria De Filippi

Giorgia Peretti 21 marzo 2021 a

Ritorna il serale di "Amici" e la professoressa Arisa è la protagonista di un’incredibile gaffe. La prima sfida del programma di Maria De Filippi - che debutta sabato 20 marzo - si gioca tra la squadra capitanata da Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e appunto quella della cantante Arisa con Lorella Cuccarini che vince il primo guanto di sfida grazie all’esibizione corale contro quella singola di Enula, allieva di Rudy Zerbi.

Poi va in scena la vittoria della ballerina Serena contro la collega Rosa che rimette in equilibrio la gara e infine l’ultima e terza sfida del primo blocco della puntata dove il cantante Tancredi (squadra di Arisa) va in sfida contro Sangiovanni (squadra di Rudy) dopo il botta e risposta tra i prof. sulle peculiarità dei cantanti. Un dibattito che innervosisce Arisa e che le fa scappare la gaffe: mentre elogia il suo allievo parte l'incoraggiamento sbagliato: “Forza Sangiovanni!” urla rendendosi subito conto dell'errore. “Mi sono confusa, scusate. Forza Tancredi!”. Lo studio viene sommerso dalle risate, anche i giudici non si trattengono.

E il maestro-rivale Rudy Zerbi non restituisce il favore e ripete: “Forza Sangiovanni!”, A quel punto Maria De Filippi lo riprende “Rudy ora tu dovevi dire: forza Tancredi”, “Non ce la faccio Maria è più forte di me” risponde l’ex discografico. La conduttrice allora si sbilancia per la prima volta e fa il suo incoraggiamento personale al cantante: “Vabbè allora lo dico io: Forza Tancredi!”.

