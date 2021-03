Amici, serale nel panico. Lo scherzo di Maria De Filippi che fa sbottare Sabrina Ferilli: "Tu non sei normale"

Giorgia Peretti 21 marzo 2021 a

Ospite speciale della prima puntata del serale di Amici - sabato 20 marzo - è Sabrina Ferilli. L’attrice romana è grande amica di Maria De Filippi ed è la protagonista della nuova fiction “Svegliati amore mio” che andrà in onda su Canale 5. La Ferilli presenta il nuovo progetto (in tv da mercoledì 24 marzo) e finisce vittima dell'ennesimo scherzo della padrona di casa. la conduttrice le fa credere che il regolamento del programma è cambiato e che lei sia costretta a scegliere uno dei tre giudici (tra Stash, il principe Emanuele Filiberto e Stefano De Martino) da eliminare per prendere il suo posto e far parte della giuria nella prima puntata.

Ovviamente la Ferilli resta senza parole, l'imbarazzo è totale. L'attrice seduta al centro dello studio continua a domandare perché mentre sul maxi schermo compare la scritta che svela il tremendo scherzo. L'unica a non accorgersene è lei nonostante le continue risate di Queen Mary: “Ma che te ridi?” la rimprovera la Ferilli. “Qui non c’è niente da ridere”. La conduttrice allora le rivela che si tratta di uno scherzo. E lei sbotta: “Tu non sei normale!” le grida tirando nel frattempo un sospiro di sollievo.

