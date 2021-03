Amici, Pio e Amedeo sfottono Stefano De Martino: "Belen incinta, auguri". E lui ci ride

Giorgia Peretti 21 marzo 2021 a

Arriva anche l’imbarazzo sul palco del serale di "Amici 20". Tra i protagonisti della prima puntata di sabato 20 marzo anche i comici Pio e Amedeo che entrano con fare chiassoso e rompono il silenzio dopo il primo verdetto di eliminazione. La gara si ferma per fare spazio all’ironia dei comici pugliesi che non si fanno scappare l’occasione di massacrare la giuria. Tocca per primo a Stash, cantante, ex concorrente di Amici 2015 e ora terzo giudice del serale.

Pio e Amedeo rassicurano i ragazzi che si contendono la vittoria del programma perché “se ce l’ha fatta Stash, ce la potete fare tutti!” dicono. Poi gli auguri per la nascita della sua primogenita, Grace, avuta con la compagna Giulia Belmonte. Di figlio in figlio i due spostano su Stefano de Martino sfottendolo sulla nuova gravidanza di Belen Rodriguez, ex moglie del ballerino. “Santiago avrà un fratellino. Auguri, auguri a Stefano che diventa di nuovo papà.” L’imbarazzo è palpabile e de Martino si lascia sfuggire un sorrisetto impacciato: “No, non è mio”. "Devo lavorare per non ridere alle loro battute - sottolinea De Martino - altrimenti qualcuno potrebbe offendersi".

Poi i due comici scherzano sul nome del nuovo compagno della showgirl: “Com’è che si chiama? Spina? Spinacina? Spinalbese, ecco!”. E una battuta scappa anche sul mestiere del compagno di Belen, il parrucchiere. “Certo te li potevi fare anche tu due shampoo, su”. De Martino alla fine crolla e ci ride su.

