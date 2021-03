Così si difende dal Covid, ecco come sanifica Maria De Filippi

Gianfranco Ferroni 19 marzo 2021 a

Gli armadi degli "Amici" di Maria De Filippi sono sanificati. Merito del progetto Kleanium, di Km Corporate, nato dall'idea di poter supportare le attuali esigenze di persone e aziende nel processo di pulizia e disinfezione di oggetti a seguito della pandemia del Covid-19. Kleanium utilizza un tipo particolare di lampada a bassa pressione a potere germicida, producendo luce ultravioletta che agisce sul dna dei virus e dei batteri, portando la cellula alla morte. È efficace contro una grandissima quantità di virus, batteri e altri micro organismi, eliminandone fino al 99,9%.

L’utilizzo di questa tecnologia è prodotta da Km Corporate nel proprio stabilimento di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Gli armadi, nei modelli Industry-Tight e Industry-Small, sono utilizzati quotidianamente dagli studenti della Scuola di Amici di Maria De Filippi per la sanificazione dei loro oggetti e indumenti personali. Tempo necessario? Qualche decina di minuti. Un fiore all’occhiello, per Canale 5.

