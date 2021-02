C'è Posta per te, apre la busta e parte il gesto contro il suocero: massacrato

Giada Oricchio 27 febbraio 2021 a

A “C’è Posta per Te”, il people show di Canale 5, in onda sabato 27 febbraio, Francesco esulta in segno di vittoria quando vede il suocero quasi in lacrime e i social lo massacrano. Perde le staffe anche una Maria De Filippi nera di rabbia: “Ma che ridi?!”.

Danilo è una padre che vuole fare pace con l’adorata figlia Martina, 23 anni, rimasta incinta di Francesco, un ragazzo che non gli piace. Adesso sia lui sia la moglie Rosy sono pronti ad accettarlo e ricorrono al gesto estremo di chiamare “C’è Posta per Te” per scusarsi dei litigi e delle parole pesanti rivolte al fidanzato (“cosa vai a fare il portapizza?”, “sei un pagliaccio”). Quando si apre la busta, Francesco esulta: “Ho vinto io!” e alza i pugni in segno di vittoria scatenando la riprovazione dei social che lo bollano come “immaturo, bamboccio, infantile e ineducato”.

E in effetti, davanti a un padre amorevole e supplicante, è un successo dai piedi d’argilla, una vittoria di Pirro, un trionfo meschino. Il ragazzo, spalleggiato dalla madre Katia, non indietreggia davanti alle accorate insistenze di Danilo: “Vi prego, non fatemi questo! Il rapporto è iniziato male, ma possiamo ricominciare. Sto male, voglio starvi vicino. Chiedo scusa per quello che ho detto, ma ero geloso. Martina è sempre stata la mia vita. E poi quando nascerà il bambino ci sarà il problema di farlo mangiare” e la gentil farfalletta Martina dà prova di assoluta incoscienza: “Sono pensieri che noi non abbiamo, possibile che si deve accettare tutto per soldi?”. La suocera Katia insinua che Danilo desideri ricucire con Martina escludendo il figlio e l’uomo perde il controllo: “Ma belin!!! Non ho mai fatto questo discorso! Lei sta buttando solo benzina, non sta facendo nulla per mettere bene. Mi state negando il diritto di fare il nonno. Ho chiesto scusa, ero preoccupato: se fai un figlio poi lo devi mantenere, devi fare l'uomo”.

I due bamboccioni sono irremovibili forti del fatto che l’orgoglioso Danilo sia lì con il cappello in mano e indispongono di brutto Maria De Filippi: “Quindi ci dimentichiamo di un padre che l’ha cresciuta da 0 a 22 anni, che ha sbagliato e che ha chiesto scusa? Chiudiamo? State sbagliando!”. Danilo è coriaceo e implora ancora puntando il dito contro la suocera Katia, ma la De Filippi alza la voce: “Non c’entra niente Katia, è tua figlia che dovrebbe dimostrare un sentimento per te e non ce l’ha”. Davanti al padre che si infervora in maniera folkloristica, Martina scoppia in una sciocca risata facendo incavolare i social e la stessa MDF. Dunque la situazione è greve e grave, alla De Filippi vengono i 5 minuti e parte un’asfaltata storica: “Martina, ti viene da ridere? Io non ci vedo un cavolo da ridere” e cerca di dare una lezione di vita alla viziata figlia di papà: “Sai Francesco che mi piacerebbe? Che Martina uscisse e tu incontrassi suo padre. Fai l’uomo, questo sarebbe il mio sogno. Siete piccoli e andate incontro a un difficilissimo periodo della vostra vita e avreste dovuto viverlo in armonia familiare”. Ma i due sono risoluti nella loro beata e ingenua ignoranza, chiudono la busta e vanno via.

