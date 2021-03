Duello televisivo tra Papa Francesco e Maria De Filippi: il Pontefice sfida Amici

12 marzo 2021 a

a

a

E’ in arrivo la sfida tra Papa Francesco e un mostro sacro della televisione italiana: Maria De Filippi. Il Pontefice, reduce dal viaggio in Iraq, parteciperà al programma Vizi e Virtù, ideato da Don Marco Pozza, che andrà in onda sul canale Nove da sabato 20 marzo, in concomitanza con l’esordio della nuova edizione di Amici, trasmessa su Canale 5.

Il Papa è a Baghdad: visita storica, che accoglienza in Iraq

“Con Papa Francesco - ha detto Don Pozza a La Verità - ho già lavorato ad una trilogia per Tv2ooo. Insieme abbiamo analizzato il Padre Nostro, I'Ave Maria, il Credo. Ringrazio di aver avuto questa opportunità. Ma la connotazione del prodotto, allora, è stata necessariamente partitica, pensata per un pubblico di fedeli e a questo rivolta. Giudicare un'azione facile, ben più difficile è ascoltare, addentrarsi in una zona crepuscolare cosi come ci ha insegnato Francesco. Noi non vogliamo dare risposte, punti esclamativi. Ci piacerebbe, però, che qualche spettatore andasse a letto con qualche domanda in più”. Il programma, che andrà in onda in tre prime serate, tra sabato 20 marzo e la domenica di Pasqua non ha scopi di propaganda, ma cerca di creare uno spunto di riflessione.

"Dopo l'Islam i comunisti" Bergoglio choc, il retroscena di Bisignani sul prossimo viaggio

“Quando ai decide di andare avanti, di riprendere gli atteggiamenti giusti, di lottare, sempre si fa vita. La fede è un dono, non sempre riusciamo a rendercene conto ed a portarlo avanti. Un giorno ho la fede, un altro giorno non la sento, l'ho persa, non l'ho persa. Ma questa è la strada dei giusti", queste le parole del Santo Padre in vista del nuovo programma, che vedrà il coinvolgimento di alcuni personaggi famosi come Mara Venier, J-Ax, Sinisa Mihajlovic, Elisa Di Francisca, Carlo Verdone e Silvia Avallone, che approfondiranno le proprie storie personali.

Video su questo argomento Il Papa si toglie la maschera: parla così sull'aereo atterrato in Iraq | VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.