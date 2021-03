Vasco Rossi, ecco come sarà il mio nuovo album

18 marzo 2021 a

Nuovo album a novembre per Vasco Rossi. «Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo...- scrive il rocker su instagram - Negli ultimi anni preferivo il singolo per comunicare. Preferivo soddisfare la mia esigenza comunicativa. Di questi tempi...

Mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio progetto. Ogni giorno, per qualche ora lavoro al mio prossimo disco. E tengo duro...Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva. Sarà un disco...di forma e di sostanza!».

