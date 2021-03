Zorzi e Garko la strana coppia. "Chi" li ha pizzicati così

Giada Oricchio 17 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko: chiarimento e amicizia inaspettata dopo il GFVIP 5. Il settimanale Chi ha dedicato la copertina del numero in edicola al vincitore del Grande Fratello nonché opinionista dell'Isola dei Famosi, e all'attore Gabriel Garko che fece coming out durante una puntata del reality show.

La rivista, diretta da Alfonso Signorini, ha titolato il fotoreportage "La strana coppia" rivelando che i due si sono incontrati sia a Milano sia a Roma e che in Garko, Tommaso avrebbe trovato "un amico speciale". Ma come è iniziato questo legame? In casa, Zorzi criticò la decisione di Garko di rivelare la sua sessualità in televisione allo scopo di convincere Rosalinda Cannavò a liberarsi della "maschera" di Adua Del Vesco e dei finti flirt inscenati per promuovere le fiction Ares. Quando l'influencer milanese è uscito dal loft di Cinecittà, l'attore gli avrebbe scritto per un faccia a faccia.

Si legge sul settimanale: "Gabriel ha scritto a Tommaso per un chiarimento, per spiegare la sua situazione ribadendo la stima verso il giovane. Tommaso si è scusato e da quel momento, chiuso l'argomento reality, i due sono passati alla realtà. Chi li ha immortalati durante una passeggiata in centro a Milano e poi per un caffè a Palazzo Parigi dove Garko alloggiava per un appuntamento di lavoro".

Sempre il settimanale sostiene che i due si sono incontrati di nuovo a Roma, aggiunge che entrambi sono single e insinua: "Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no! Dopo la prima puntata di Tommaso all'Isola dei Famosi, sappiamo che ha avuto il sostegno, le critiche positive e soprattutto il primo in bocca al lupo proprio da Garko. Non solo un saluto scaramantico, ma qualcosa di più forte, bello e sincero...".

Non è finita qui. Sui social, molte fan hanno postato foto ricordo con Zorzi e Garko confermando che erano a passeggio insieme, mentre Stefania Orlando, martedì, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie con l'attore romano.

