Chiara Ferragni non sta più nella pelle. La foto col pancione, cosa confessa ai follower

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondogenito, si tratterà di una femminuccia questo è certo ma ancora resta celato il nome della nascitura. Anche se Fedez aveva anticipato qualcosa durante l’ultima edizione del festival di Sanremo. Il cantante arrivato secondo insieme a Francesca Michielin, aveva svelato l’iniziale della bambina in un post a poche ore della prima puntata.

Il futuro papà bis si era fatto stampare da Versace (maison che ha creato i suoi outfit per tutte le serate di Sanremo nda) sulla camicia di scena, le iniziali dei quattro componenti della famiglia. F+C+L+V, queste le lettere sulla schiena di Fedez che hanno suscitato la curiosità e dato vita alla fantasia dei loro follower. “Vittoria”, “Versace”, “Venere” sono solo alcuni dei nomi usciti fuori dai commenti degli utenti sotto i post degli influencer che non perdono l’occasione di chiedere pareri ai loro “seguaci”.

Chiara Ferragni ha abituato i propri fans a foto osé durante la gravidanza ma stavolta anche se in forma smagliante sembra stanca con l’evidente pancione a poche settimane dalla nascita della baby V. “Sto alla trentottesima settimana e conto i giorni… Leo è nato a 37 settimane quindi non ho idea di quando ci raggiungerà. Quando nascerà secondo voi?” questo il contenuto del testo in descrizione alla foto.

I fan non hanno tardato a commentare “Lei è una femminuccia si farà attendere devi pazientare”, “Panciona ancora in alto non sarà imminente. Devi aspettare” e poi “38 settimane è la durata di una gravidanza nella norma. Un altro po’ di pazienza!!!”. Mamma Chiara a detta dei suoi follower deve aspettare ancora prima di tenere tra le braccia la baby girl ma come fanno notare i più attenti la nascita potrebbe anche ricadere proprio il 19 marzo, giorno del compleanno del fratellino Leone.

