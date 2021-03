Appuntamento rimandato con un sms, la nonna di Fedez resta senza vaccino

15 marzo 2021 a

a

a

La nonna di Fedez resta senza vaccino. E glielo comunicano con un sms sul cellulare. Tra dieci giorni l'anziana signora compirà novant'anni e la situazione diventa, così, ancora più complicata. La nonna di Fedez "gira" tutto al nipote che resta allibito e pubblica una story su Instagram con un commento: "Messaggio della mia nonna. Immagino che come lei, molte persone anziane siano nella stessa situazione. Tutto francamente assurdo".

Ma cosa c'era scritto nel messaggio giunto sul cellulare della nonna: "Cara cittadina, caro cittadino, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l'inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità". E la nonna di Fedez chiosa il tutto con un laconico: "Tra 10 giorni compio 90 anni".

Video su questo argomento Scoppia la lite su Spiderman: Leone delude papà Fedez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.