Doccia fredda per Fedez, Leo tradisce il mito di Spiderman

Brutta sorpresa per Fedez, appena tornato da Sanremo sull'onda del successo della canzone cantata in coppia con Francesca Michielin. Sono bastati quei dieci giorni di assenza per la manifestazione canora per il tradimento del figlio, il piccolo Leone.

Quando papà è tornato a casa ha infatti scoperto che Leo aveva cambiato improvvisamente il Pantheon dei suoi eroi. Anzi, supereroi. Papà lo aveva allevato a pane e Spiderman, e il piccolo obbediente agitava il suo bambolotto-Uomo Ragno che però aveva ribattezzato a modo suo come spesso fanno i bambini: “Fiaderman”. Ma appena papà - che nell'anno del coronavirus era sempre stato a casa - si è allontanato, il bimbo ha messo nell'angolo l'Uomo Ragno per agitare con gioia il suo nuovo eroe: Batman.

Papà gliene ha chiesto subito le ragioni, e il piccolo non ha avuto dubbi: “Batman è tutto muscoloso, Fiaderman no”. Allora Fedez è passato al contrattacco con armi micidiali. Ha chiamato l'amico Alex Polidori, il doppiatore italiano dell’Uomo Ragno, e gli ha chiesto un messaggio speciale per convincere il figlio a tornare sui suoi passi. Arrivato, eccolo subito mostrato a Leo: c'è Fiaderman che deve dire una cosa. Saluti e complimenti, e un avvertimento: “Non ti fidare mai di Batman...”. Buco clamoroso nell'acqua: il bimbo che ha quel faccino da angioletto a cui potresti fare credere di tutto, non si beve invece la qualunque. Felice di avere ora Uomo Ragno per amico. Ma Leo ha carattere, e difende la sua scelta. Papà lo provoca: “adesso che sei amico di Fiaderman, chi preferisci?”. E lui sempre con il sorriso angelico: “Batman!”.

Notte agitata per Fedez. Ma il mattino dopo ne escogita un'altra, grazie alla sua importante rete di conoscenze. Telefonata ad Angelo Maggi, che è il numero uno dei doppiatori italiani. Fra i tanti volti noti a cui ha prestato la sua voce, c'è anche nella saga dei supereroi, quello di Tony Stark, alias Iron Man. E anche lui registra un messaggio per Leo. Gli spiega che Spiderman è arruolato nel gruppo degli Avengers, e solo chi sta lì ha la missione di salvare tutti gli uomini e la Terra dal Male. Batman non fa parte del gruppo. Poi la frase sibilante: “Leo, ti do un consiglio: di Batman non ti fidare mai...”. Bimbo felice per tanta attenzione nei suoi confronti da parte dei supereroi che papà gli ha fatto leggere e vedere anche in tv. Se la gode. Poi si butta su un libro a fumetti. Quello sulle storie dell'uomo pipistrello. “Leo, allora chi preferisci?”. Sorrisone: “Batman!”. Bye Bye Fiaderman...

