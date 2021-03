Per cosa brinda Fedez, lo smacco nelle storie di Instagram. E non c'entra solo Sanremo

Francesco Fredella 13 marzo 2021 a

Stavolta Fedez festeggia, nonostante il secondo posto a Sanremo (vittoria sfiorata). Infatti, il rapper torna a sorridere dopo le tensioni sul palco dell’Ariston e con una storia su Instagram festeggia con le bollicine colorate Aviva (omaggiando, tra l’altro, una start up tutta italiana che nel 2020 ha fatturato circa 2 milioni di euro).

“Sei a casa e non sai cosa festeggiare? Un podio a Sanremo e una nuova denuncia del Codacons...”, dice Fedez su Instagram facendo ironia sull’associazione dei consumatori che spesso l’ha preso di mira, soprattutto in relazione alla raccolta fondi. Il rapper parla pure di Sanremo, la sua vittoria era ad un passo. Ma, purtroppo, tutto è sfumato.

In pochissimi minuti, però, questa Storia ha fatto il giro del web con migliaia di visualizzazioni pochissimo tempo.

La bella notizia, però, è che il rapper per brindare abbia scelto un’azienda tutta made in Italy, dando una lezione a tutti gli haters. Infatti, Aviva è prima su Amazon e cliccatissima sul web. Da mesi va in tendenza: si tratta di bollicine colorate stanno facendo impazzire tutti. Per Fedez arriva il momento tanto atteso: sta per diventare padre per la seconda volta. Chiara Ferragni gli regalerà un bebè. Cicogna in arrivo, i Ferragnez sono al settimo cielo.



